Hürriyet yazarından Aleyna Tilki’ye: Anne ve babana mukayyet ol

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, şarkıcı Aleyna Tilki ve ailesinin şarkıcı Aynur Aydın'la yaşadığı polemiği yorumladı. Özbey, Aleyna Tilki'ye "Mesela telefonlarını alsa ellerinden ya da en azından sosyal medyalarını kapatsa." önerisinde bulundu.

Özbey, "Geçen hafta babası Mehmet Tilki, Twitter’dan Aynur Aydın’a daldı: Aleyna’nın ayısı kadar ünlü olamayıp Aleyna’nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan, gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye buradan selamlar... Hafta sonu bu kez annesi Havva Öztel, Demet Akalın’a saldırdı. Havva Hanım, Instagram DM’den bir takipçiye çıkıştı: Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur... Tamam, Aleyna’nın yaşı küçük ama anne-babasının ne işi var bu polemiklerde?" düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Demet Akalın da şöyle cevap vermiş zaten Havva Hanım’a: Teyze mi? Kendi ne, anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı? Olduğunu zannetmiyorum. Ama bir an evvel önlem alması gerekiyor.Mesela telefonlarını alsa ellerinden ya da en azından sosyal medyalarını kapatsa.Aleyna için de kötü bir durum. Düşünsenize Hande Yener’in, Bengü’nün ya da Kalben’in ebeveynlerinin sosyal medyadan car car car, ona buna laf yetiştirdiğini..." görüşünü savundu.

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