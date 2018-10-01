Hürriyet yazarından "Alevilerin yaptığı yemek yenmez" diyen din kültürü öğretmenine: Verdikleri vergiyle ekmek yemiyor musun gerzek!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Alevilerin yaptığı yemek yenmez" diyen din kültürü öğretmenine tepki gösterdi. Hakan, "Alevinin elinden yemek yemek için önce insan olman lazım. Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek!" dedi.

İstanbul’da bir ortaokulda din dersinde Muharrem ayında Alevilerin oruç tuttuğundan bahseden öğretmen “Alevilerin yaptığı yemek yenmez” dedi. Öğretmen olayın ardından görevden alınmıştı.

Hakan yaşananlara tepki gösterdiği bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Bu memleketin okullarından birinde öğretmenlik yapan bir soytarı...

“Alevilerin yaptığı yemek yenmez” denmiş.

Bu tür soytarılara sadece şöyle şeyler söyleyip konuyu kapatmak lazım:

Sen yeme ulan ayı.

Git de zıkkımın kökünü ye.

Yuh! Oha! Çüş!

Sana ancak Yezit elinden yemek yakışır.

İnşallah Alevilerin elinden bir lokma ekmek yemeye muhtaç kalırsın.

Senin elinden bırak yemeği, su bile içilmez.

Alevinin elinden yemek yemek için önce insan olman lazım.

Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek!