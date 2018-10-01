T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hürriyet yazarından "Alevilerin yaptığı yemek yenmez" diyen din kültürü öğretmenine: Verdikleri vergiyle ekmek yemiyor musun gerzek!

"Sana ancak Yezit elinden yemek yakışır"

01 Ekim 2018 10:18

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Alevilerin yaptığı yemek yenmez" diyen din kültürü öğretmenine tepki gösterdi. Hakan, "Alevinin elinden yemek yemek için önce insan olman lazım. Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek!" dedi.

İstanbul’da bir ortaokulda din dersinde Muharrem ayında Alevilerin oruç tuttuğundan bahseden öğretmen “Alevilerin yaptığı yemek yenmez” dedi. Öğretmen olayın ardından görevden alınmıştı.

Hakan yaşananlara tepki gösterdiği  bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Bu memleketin okullarından birinde öğretmenlik yapan bir soytarı...

“Alevilerin yaptığı yemek yenmez” denmiş.

Bu tür soytarılara sadece şöyle şeyler söyleyip konuyu kapatmak lazım:

Sen yeme ulan ayı.

Git de zıkkımın kökünü ye.

Yuh! Oha! Çüş!

Sana ancak Yezit elinden yemek yakışır.

İnşallah Alevilerin elinden bir lokma ekmek yemeye muhtaç kalırsın.

Senin elinden bırak yemeği, su bile içilmez. 

Alevinin elinden yemek yemek için önce insan olman lazım.

Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek! 

 

ETİKETLER

din dersihaberaçıklamzorunlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24