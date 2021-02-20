Hürriyet yazarı Ün: Restoranların kapıları muhtemelen 22.00'den sonra kapanacak

Hürriyet gazetesi yazar Orkun Ün, "Restoran ve kafelerle ilgili genelge bugün yarın yayımlanır. O genelgenin henüz tüm detaylarını bilmiyoruz. Ama emin olduğumuz birkaç nokta var. O da normalleşmenin tam anlamıyla bir serbestlik olmayacağı.Restoranlar açılacak evet ama saat sınırı olacak. Muhtemelen 22.00’den sonra kapılar kapanacak." görüşünü savundu.

Ün yazısında, "Özlediğimiz masalara kavuşacağız evet ama müzik sesi duyamayacağız. Çünkü müzik yayını yasak.Açılsın da varsın müzik olmasın Varsın 22.00’de kapansın kapılar.

Bizler çok özledik giyinip süslenip bir restorana gitmeyi. Kapıda bizi karşılayan restoran çalışanıyla sohbet edip masamıza doğru yürümeyi. Sipariş vermeyi, hesap istemeyi, yan masada gördüğümüz arkadaşımıza uzaktan selam çakmayı. Çok özledik çok." ifadesini kullandı.