Hürriyet yazarı: Turizm dünyası ‘zıkkımlı bağış’ skandalıyla çalkalanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sarstığı turizm camiasının ‘zıkkımlı bağış’ skandalıyla çalkalandığını yazdı.

Çekirge, TÜRSAB’ın sahip olduğu kamu gücünü üyeler üzerinde kullanarak “eğitime katkı payı” adı altında zorunlu bağış topladığının raporladığını dile getirdi. Çekirge acentelerin bu paraları yatırırken banka dekontlarının açıklama bölümlerine, 'Zehir zıkkım olsun', 'zorla ödenen bağış' türünden tepkili notlar koyduklarını belirtti.

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