Hürriyet yazarı: Serenay Sarıkaya’nın haberini alan Cem Yılmaz, içeriye girmekten son anda vazgeçti

Hürriyet yazarı Orkun Ün, komedyen Cem Yılmaz’ın yakına arkadaşı müzisyen Can Şengün’ün Zorlu PSM’de başladığı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programının Selami Şahin bölümüne, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın da izleyici olarak gideceğini öğrenince vazgeçerek geri döndüğünü ileri sürdü.

“Can Şengün, Cem Yılmaz’ın çok yakın arkadaşı. Can’ın ilk programına seyirci olarak giden, ikinci programına da konuk olan Cem Yılmaz, Selami Şahin’in konuk olduğu geceye de gelecekti. Hatta masası bile hazırdı. Ama Can’ı izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz’ın karşılaşmak istemediği biri vardı; Serenay Sarıkaya” diyen Ün, “Arkadaşı İbrahim Selim’le mekana gelen Serenay Sarıkaya’nın haberini alan Yılmaz, içeriye girmekten son anda vazgeçti. İddiaya göre kulise gitti, Can’a ‘iyi sahneler’ dedi ve sessizce mekandan ayrıldı. Çok acil ‘sıkı fıkı’ tarzı şovlara kucak açan mekanların çoğalması lazım. Böyle giderse Zorlu’daki Touché yeni Gizli Kalsın olacak. Zamanla o ufak mekanda sayısız ‘pişti’ler yaşanacak” diye yazdı.

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