Hürriyet yazarı Semercioğlu: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmalı

Yeni tip Koronavirüs'e ilişkin aldığı önlemleri sık sık köşesinden paylaşan Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Galatasaray- Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanması gerektiğini savundu.

Semercioğlu, "Koronovirüs sonunda bizde de görüldü, dünyada böyle bir salgına dönüşmüşken görülmemesi imkânsızdı zaten. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la okulların kapanıp kapanmaması konusunda konuşacaklarını söyledi. Bakan Selçuk da, 'Değerlendirmelerimiz devam etmektedir' açıklamasını yaptı. Pek çok özel okul pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime geçmek için hazırlıklarını yaptı bile... Okullar kapanırsa uzaktan eğitim olarak devam edecek okullar...

Peki ya maçlar?" düşüncesini dile getirdi.

Semercioğlu yazısında şunları kaydetti:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Liglerin ertelenmesi ve seyircisiz oynanması gündemimizde değil” dedi.

Ya pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine kadar ülkedeki vaka sayısı 20-25’e çıkarsa...

Ya buna rağmen seyircili oynanıp virüsün yayılması hızlanırsa?

Başından beri konuyla ilgili çok titiz ve başarılı çalışan Koca’nın bu riski alacağını tahmin etmiyorum...

Bakın Şampiyonlar Ligi’nde seyircisiz maçlar başladı.

PSG-Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynaması kararı alındı...

Haftaya çarşamba Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak. Haftaya salı Juventus-Lyon maçıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama karantina altındaki İtalya’da bırakın seyircisiz olmasını belki de bu maç oynanmayacak bile...

İtalya Serie A’da tüm maçlar 3 Nisan’a kadar ertelendi, belki de şampiyon play-off maçlarıyla belirlenecek.

Biz de vaka sayısı henüz az...

Ama unutmayalım ki İtaya’da da azdı ve tedbirler zamanında alınmayınca bu kadar arttı...

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