Hürriyet yazarı Selvi yazdı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu yazdı.

Selvi, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sorunları çözebileceğini savunurken, ekonomik sorunlar çözülürken önceliğini insanların alım gücünün yükseltilmesine verdiğini söyledi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor. Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor."

Yazının tamamı için tıklayın.