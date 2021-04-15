Hürriyet yazarı Selvi: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altın hisse bu kez de Akşener’in elinde

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ortak görüş olursa aday olurum" açıklamasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda en etkili isim yine Akşener olacak. Yine diyorum çünkü 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak adaylığını engellemişti. Bu kez de altın hisse Akşener’in elinde. Ortak aday mı çıkacak, Meral Akşener aday olacak mı, ilk tura her parti kendi adayıyla mı girecek, ortak aday olursa kim olacak? Kilit isim Akşener. Aday olmasa da kimin aday olacağını belirleyecek" görüşünü savundu.

Selvi, İyi Parti lideri Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına "Aday olmayı düşünebilir, sakınca yok" dediğini hatırlatarak, "Bu ne anlama geliyor? Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor? Peşinen söyleyeyim, hayır" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefetin önünü görmesini ve strateji oluşturmasını engelleyen dört noktada belirsizlik bulunuyor.

1- Seçimler 2023’te mi yapılacak, erken seçime gidilecek mi?

2- Yeni seçim yasası ve ittifakların durumu ne olacak?

3- HDP hakkındaki kapatma davası ne olacak? HDP aday çıkaracak mı yoksa muhalefete destek mi verecek? Kürt oyları nereye gidecek?

4- Seçim rüzgârı nereden esecek? İstikrar mı, değişim mi?

Yeni seçim yasasının hem ittifaklar hem de cumhurbaşkanı adaylarının profilini belirlemede çok etkili olacağı anlaşılıyor. Yeni seçim yasasında ittifaklar ne olacak? Daha çok ittifak kurulmasının önü mü açılacak yoksa ittifaklar anlamsız hale mi getirilecek? 2023 seçimlerine giderken, ittifaklar hayati bir konu haline gelmiş durumda."