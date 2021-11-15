Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu en çok Erdoğan’a hakaret ettiği için, helalleşme yolculuğuna önce Erdoğan’la başlaması gerekiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyurmasının ardınan, "Kılıçdaroğlu, en çok Erdoğan’a hakaret ettiği için, helalleşme yolculuğuna önce Erdoğan’la başlaması gerekiyor" düşüncesini dile getirdi.

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Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun ayrıca CNN Türk’te yayına çıktığı için ihraç ettiği CHP’lilerle de helalleşmesi gerekiyor. Boykot ettiği CNN Türk’le helalleşmeli.

Tehdit ettiği memurlar ile helalleşmesine ise hiç değinmeyeceğim.

Ama kontrollü darbe ve tiyatro dediği 15 Temmuz’dan dolayı şehit aileleri ve gazilerle helalleşebilecek mi?

28 Şubat’ın arkasında yer aldıkları ve başörtüsü zulmünü destekledikleri için demokratlarla ve dindarlarla helalleşebilecek mi?

27 Mayıs darbesini destekleyen CHP’nin lideri olarak Menderes ve ailesi ile Demokrat Partililerle ve darbe mağdurları ile helalleşebilecek mi?

Dersimli bir lider olarak, yaşatılan acılardan dolayı hemşehrileriyle helalleşebilecek mi? Kılıçdaroğlu’nun yaptığı röportajda İhsan Sabri Çağlayangil, 'Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu, zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içerisinden bunları fare gibi zehirledi' demişti.

Kılıçdaroğlu, CHP olarak size bu zulmü yaptık. Mağaraların içinde sizi zehirledik. Ey Dersimliler, sizden özür diliyorum. Gelin helalleşelim, diyebilecek mi?

Helalleşmek samimiyet ister. Kılıçdaroğlu, ciddi bir özeleştiri yapıp CHP’nin neden olduğu zulümleri ortaya koyabilecek mi? Dindarlardan, Kürtlerden, Alevilerden özür dileyebilecek mi?"