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Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP'yi rahatsız ettiği söyleniyor

26 Nisan 2021 08:22

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini savundu. 

İmamoğlu'nun katıldığı yayında Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna "Ben İstanbul ilçe başkanıydım, ilçe başkanlığına adayım demedim, önerildim. İlçe belediye başkanı adayı olduğumda da yine adayım demedim. Önce seçim yapıldı, ilçe belediye başkanı adayı oldum. Büyükşehir belediye başkanlığı konuşuldu, benden bir şey duydunuz mu?" yanıtını vermesini hatırlatan Selvi, "İmamoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tarzıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener’e 'Beni aday gösterin' mesajını verdi" yorumunu yaptı. 

Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu’nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği söyleniyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili her açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde kaşların çatılmasına neden olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının hizmete odaklanmalarını istemişti. Ama İmamoğlu hizmete değil, Cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da tekrarlanan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı için yanıp tutuştuğu belli. 23 Haziran gecesinden itibaren tek hedefi var. O da Cumhurbaşkanı adaylığı. Kürt oylarını almadan seçilemeyeceğini biliyor. O nedenle HDP desteğini yanında tutuyor. İmamoğlu aday gösterilmediği takdirde kolay pes edeceğe benzemiyor. Kılıçdaroğlu’nun en çok uğraştıracak isim olacağı kesin. Ekrem İmamoğlu, CHP’yi karıştırır."

 
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