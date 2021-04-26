Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP'yi rahatsız ettiği söyleniyor

Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu’nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği söyleniyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili her açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde kaşların çatılmasına neden olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının hizmete odaklanmalarını istemişti. Ama İmamoğlu hizmete değil, Cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da tekrarlanan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı için yanıp tutuştuğu belli. 23 Haziran gecesinden itibaren tek hedefi var. O da Cumhurbaşkanı adaylığı. Kürt oylarını almadan seçilemeyeceğini biliyor. O nedenle HDP desteğini yanında tutuyor. İmamoğlu aday gösterilmediği takdirde kolay pes edeceğe benzemiyor. Kılıçdaroğlu’nun en çok uğraştıracak isim olacağı kesin. Ekrem İmamoğlu, CHP’yi karıştırır."