Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP'yi rahatsız ettiği söyleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini savundu.
İmamoğlu'nun katıldığı yayında Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna "Ben İstanbul ilçe başkanıydım, ilçe başkanlığına adayım demedim, önerildim. İlçe belediye başkanı adayı olduğumda da yine adayım demedim. Önce seçim yapıldı, ilçe belediye başkanı adayı oldum. Büyükşehir belediye başkanlığı konuşuldu, benden bir şey duydunuz mu?" yanıtını vermesini hatırlatan Selvi, "İmamoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tarzıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener’e 'Beni aday gösterin' mesajını verdi" yorumunu yaptı.