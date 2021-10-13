Hürriyet yazarı Selvi: 'Erdoğan seçimi kaybederse devretmez' diyorlardı; İstanbul, Ankara ve Antalya’da devretmediler mi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi cinayetler konusunda endişe duyduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "çok tehlikeli" olduğunu ve savcıların CHP lideri ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Selvi, "Erdoğan seçimi kaybederse devretmez diyorlardı, ne oldu? İstanbul, Ankara ve Antalya’da AK Parti seçimi kaybetti ama devretmediler mi, koltuklarında oturmaya hâlâ devam ediyorlar mı?" diye sordu.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

1- Kılıçdaroğlu’nun, eğer bir istihbarata sahipse bunu derhal adli makamlara iletmesi gerekir.

2- Yok eğer siyasi gerginlikten dolayı böyle bir endişe taşıyorsa bunu kamuoyuna izah etmeli.

3- Muhalifler arasında marjinal bir kesimin içinde “Erdoğan seçimleri kaybetmemek için siyasi cinayetleri dahi işletebilir”, diye düşünenler olduğunu biliyorum. Kılıçdaroğlu da onlar gibi düşünüyor olabilir.

2018 seçimleri öncesinde “Savaş çıkaracakmış, savaş bahanesiyle seçimleri erteleyecekmiş” diyorlardı. Ama Erdoğan seçimleri ertelemeyi bırak, Bahçeli’nin çağrısı üzerine öne çekti. Erdoğan, ilk kez ülkeyi yönetmiyor ki, 20 yıldır işbaşında. 90’lı yıllara damgasını vuran siyasi cinayetler dönemini Erdoğan kapattı. Erdoğan seçimi kaybederse devretmez diyorlardı, ne oldu? İstanbul, Ankara ve Antalya’da AK Parti seçimi kaybetti ama devretmediler mi, koltuklarında oturmaya hâlâ devam ediyorlar mı?

4- Kılıçdaroğlu, siyasi gerginlik nedeniyle böyle bir kaygı taşıyorsa yapacağı iş, tansiyonu düşürmek için harekete geçmek olmalı. Sağduyu ve uzlaşma çağrısı yapmalı. Ortamı geren değil, yumuşatan bir politika izlemeli.

Bir noktadan sonra hükümete de görev düşüyor. Bu ülkenin geçmişinde çok kanlı infazlar yaşandı. Siyasi suikastlar üzerinden kaos ortamı oluşturuldu. Türkiye, karanlık bir tünele sokuldu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun uyarısını ciddiye alarak, bir Cumhuriyet Başsavcısı CHP liderini ziyaret edip siyasi cinayetlerle ilgili olarak elinde bir istihbarat olup olmadığını ya da neyi işaret ettiğini öğrenmeli.

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