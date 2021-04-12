Hürriyet yazarı Selvi: Emekli amirallerin bildirisinde millete parmak sallanmaktadır

"Bir kumpas var. Orası kesin. Belki Atatürkçülük, laiklik adı altında emekli amirallerin bir kısmı bu kumpasa alet edilmiş olabilir. Ama bu kumpas emekli amirallere kurulmuş bir kumpas değil. Bu kumpas demokrasimize karşı kurulmuş bir kumpas" diyen Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ' Montrö bildirisi' sonrası gözaltına alınan emekli amirallerin soruşturmasına ilişkin olarak, "Gözaltında ifadesi tamamlanan 10 emekli amiralin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Darbeler ve muhtıralara ağır bedeller ödemiş bir ülke olarak elbette ki bildiriyi tartışacağız. Ama ekranlardan, sosyal medyadan hüküm inşa edip, yargılayıp, karar vermek doğru olmaz. İki önemli ilke: 1- Masumiyet ilkesi esastır. 2- Suçun şahsiliği prensibi unutulmamalıdır" dedi.

"104 emekli amiralin bildirisine imza atmayan emekli Amiral Semih Çetin, WhatsApp grubundaki bütün konuşmaları incelediklerini belirterek, 'Bu bir darbe metnidir, diye üzerinde durdukları birkaç husus var, onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş' diyor.

Semih Çetin, 'Yüce Türk milleti' ifadesinin kendisine gönderilen metinde yer almadığını, bildirinin altında 6 Nisan tarihi bulunduğunu ancak 4 Nisan’da yayınlandığını söylüyor. 'Yüce Türk milleti ifadesi eklenmiş hali 22.50’de grupta son kez yayınlanmış, 4 dakika sonra da Veryansın TV’de yayınlanmış' diyor.

'Yüce Türk Milletine' ifadesinin suç delili olamayacağını söylüyor. Doğrudur. Suç delili değildir de, darbe ve muhtıralar hep bu hitapla başladığı için, o dili yansıtır. Bir demokrasi bildirisi anlamını taşımaz.

Ki bence asıl problemli olan cümle, 'Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riski ve tehdidi ile karşılaşabilecektir' cümlesidir. Orada millete parmak sallanmaktadır."