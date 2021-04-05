Hürriyet yazarı Selvi'den CHP'nin 'amiral bildirisi' açıklamalarına tepki: 'CHP artı ordu eşittir darbe' denklemi yeniden kuruldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 103 amiralin yayımladığı Montrö bildirisiyle ilgili, "Eğer buna müsamaha gösterilirse arkasından daha ağırı gelir. 28 Şubat’ta Başbakan Erbakan’a küfreden Osman Özbek isimli general korundu da ne oldu? Arkasından daha ağır baskılar geldi. Seçilmiş Başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Osman Özbek’ten hesap sorulsa, 28 Şubatçılar cesaretlendirilmezdi. O nedenle darbe tehditinde bulunanlara hesap sorulmalı. Yoksa bu iş yol olur" dedi.

Selvi, bildiriye ilişkin açılan soruşturmanın "ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini" belirterek, "Bu bildiri bir sinyal olabilir. Asıl önemli olan nokta, bunların TSK içinde de bir bağlantılarının, cuntaların olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü bunların arasında 28 Şubat ve Cumhuriyet mitingleri bağlantılı isimler var. Celal Bayar’ın, 'Dokuz subay olayı iyi değerlendirilmiş olsaydı, 27 Mayıs olmazdı' sözü iktidarın kulağına küpe olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Selvi, iktidardan bildiriye gelen tepkiye "Bu sahte gündemler tutmaz" yorumunu yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise, "Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu? Darbe tehdidinin sahtesi olur mu? 'Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir'in neresi sahte? Açın okuyun darbe bildirilerini, muhtıra metinlerini okuyun, bu cümlenin tıpkısının aynısı orada değil mi? Kılıçdaroğlu, darbeye karşı mısınız, değil mi? Bu bildiriyi onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Hani darbe olduğunda tankın üzerine çıkacaktınız? Bırakın tankın üzerine çıkmayı, kapıya çıkmayı bile beceremediniz. Yaptığınız açıklama darbe tehdidine destek vermekten başka bir anlama gelmiyor. Nokta" görüşünü paylaştı.

Selvi, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un “Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum” ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ise “103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir" sözlerini hatırlatarak, "Şaşırmadım. Çünkü Öztrak Ailesi her darbede görev üstlenmiştir. Faik Bey belki heyecanlanmış olabilir ama Türkiye eski Türkiye değil. Üzüldüm çünkü CHP yeniden askeri üniformasını giydi. 27 Mayıs darbesinin ünlü formülü olan, 'CHP artı ordu eşittir darbe' denklemi yeniden kuruldu" diye yazdı.

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