Hürriyet yazarı Selvi: Davutoğlu düpedüz Babacan’ı yalanlıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetten ortak aday olması için yapılan çalışmalarda yer almasına ilişkin çıkan tartışmalarda, "Babacan, kronolojik olarak üç büyük yalan iddiasında bulunuyor. Ama kronoloik, mronolijik değil, Davutoğlu düpedüz Babacan’ı yalanlıyor" düşüncesini dile getirdi.

Babacan'ın "tutuştuğunu, çırpındıkça battığını" savunan Selvi, Babacan'ın yaptığı "2018 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili üç büyük yalan var" açıklamasını hatırlatarak şöyle devam etti:

Babacan, kronolojik olarak üç büyük yalan iddiasında bulunuyor ya. Ben o dili kullanmayı tercih etmiyorum. Ama kronoloik, mronolijik değil, Davutoğlu düpedüz Babacan’ı yalanlıyor. 'Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana da gelerek Sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini ifade ettiler. Ben de kendilerine, Cumhurbaşkanı’na raporlar sunup yanlışlıkları ifade ettiğimi, AK Parti içindeyken bunları dile getirmeye devam edeceğimi, böyle bir koalisyonun, yani Sayın Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ittifakın doğmasına pek ihtimal vermediğimi, ama olsa bile bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim' diyor.