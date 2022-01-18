Hürriyet yazarı Selvi: Davutoğlu, "Birden fazla aday çıkabilir" görüşünde, Babacan kendisini gündeme getirebilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefette parlamenter sisteme geçiş ve ittifak çalışmalarının yürütülmesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, kulis bilgilerini aktardı.

Selvi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Millet İttifakı ismine itiraz ettiğini, CHP ve İyi Parti kurduğu için "eklemlenmek istemediğini" söyledi.

Selvi, Davutoğlu'nun, "Muhalefetin ortak aday çıkarması fikrini destekliyorum. Ama olmazsa tek aday şart değil. Birden fazla aday çıkabilir" görüşünü savunduğunu ifade etti.

Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir çıkış yapabileceğinin konuşulduğunu söyleyen Selvi, "Babacan, muhafazakâr seçmenden oy alabilmek için CHP dışında bir adayın gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Bu durumda Babacan’dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ismine bir şerh gelebilir mi? Hemen aklınıza Abdullah Gül gelmesin. Gül ile Babacan’ın arasının bir süredir limoni olduğu söyleniyor. Babacan kendisini ya da başka bir ismi gündeme getirebilir" ifadesini kullandı.

Selvi, ayrıca Davutoğlu'nun taleplerini şöyle sıraladı:

"İttifakta yer alacak partiler, oy oranlarına bakılmaksızın eşit sayılmalı.

Parti liderleri, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak deklare edilmeli.



Kabine oluşturulurken partilerin temsili sağlanmalı.



İttifaktaki partilerin oy oranlarına bakılmaksızın Meclis’te belli sayıda milletvekili tarafından temsil edilmesi için bir model oluşturulmalı."

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