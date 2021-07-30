Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı siyasete dönmeli

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı siyasete dönmesi gerektiğini savundu.

Selvi, yazısında, "2023 seçimleri Türkiye’nin kader seçimine döndü. 2023 seçimleri taktik savaşı şeklinde geçecek.

AK Parti uzun bir süre boyunca kutuplaşma ile seçim kazanıyordu. Bu kez muhalefet kutuplaşma taktiğini izliyor. AK Parti yanlıları ve karşıtları şeklindeki kutuplaşmayı körüklüyor. Bu taktik yerel seçimlerde başarı sağladığı için 2023 seçimlerinde de aynı stratejiyi izliyor.

Bu durumda AK Parti’nin yeni bir siyasete ihtiyacı var. AK Parti kucaklayıcı bir siyaseti, kucaklayıcı bir dili tercih etmeli. AK Parti kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı siyasete dönmeli. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi gönüllere de ancak bu şekilde girilir" ifadelerini kullandı.

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