Hürriyet yazarı Sedat Ergin: Koronavirüs’le mücadelede antikor testi aşamasına geçiliyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkiye İstatistik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu’nun Koronavirüs’e karşı kapsamlı bir test projesi üzerinde çalıştığından bahsederek, “Projenin ilginç boyutu, sayıca önemli büyüklükte antikor testini de içerecek olması. Böylelikle, virüsün Türk toplumuna ne ölçüde nüfuz etmiş olduğunun ölçülmesi hedefleniyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, önceki gün düzenlediği basın toplantısındaki “Temelde hem PCR hem de antikor testi yaparak, hem taşıyıcılığı, koruyuculuğu hem de hastalık durumunu ortaya koyan geniş, belki de bu anlamda dünyada benzeri az bulunan bir çalışma olacak. Bölgesel olmayacak, Türkiye’yi kapsayan bir çalışma olacak” sözlerini hatırlatan Ergin, şunları kaydetti:

Burada hemen dikkat çekmemiz gereken bir konu var. PCR testlerinde yaşanan güvenilirlik sorunuyla aslında antikor testlerinde de karşılaşılıyor. Bazı testlerde özellikle virüsün vücuda girdiği ilk dönemde güvenilirlik yüzde 50’lere kadar düşebiliyor. Bu sakıncayı gidermek amacıyla ABD ve Avrupa’da ilgili kurulların yakın zamanda onayladıkları yüksek güvenilirlik taşıyan yeni test kitleri için Sağlık Bakanlığı’nca sipariş verildiği anlaşılıyor.

Bu çalışma sonuçlandığında, virüsün toplum içindeki yaygınlığı ve ne kadar bağışıklık kazandığımız konusunda fikir sahibi olacağız. Yaygınlık tahminleri yapılırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) genellikle test kapasitesi güçlü ülkelerde yaygınlığın toplam vaka sayısının beş katı olduğunu varsayıyor. Türkiye için dün akşam açıklanan toplam 133 bin 721 vaka rakamını esas aldığımızda, bu yöntem bizi 668 bin gibi bir yaygınlık tahminine götürüyor.

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