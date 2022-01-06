Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu: Böyle giderse günlük vakalarda 100 hatta 150 binleri görmemiz bile sürpriz olmayacak

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Omicron varyantının Türkiye'de de yayılmasıyla birlikte günlük 50 bini aşan Covid-19 vaka sayısının 100-150 binleri görebileceğini söyledi.

Prof. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"En çok konuşulan konuysa Omicron’un muazzam bulaşma yeteneğidir. Durum şu: Bir önceki varyant Delta için, 'Delta varyantıyla hastalanmış bir COVID-19 hastasının yanından geçmeniz bile virüsün size bulaşması için yeterli olabilir!' uyarısı yapan uzmanlar, yeni varyant Omicron için çok daha sert uyarılarda bulunarak, 'Omicron bulaşlı bir hastanın değil yanından, sokağından geçmeniz bile virüsün size bulaşmasını mümkün kılabilir' diyorlar. Kısacası durum zannettiğimizden çok daha ciddi."

Prof. Müftüoğlu, ayrıca İtalya'da yapılan bir araştırmayı örnek göstererek, "Omicron için baştan beri düşünülen 'pandemiden endemik bir salgına geçiş aşamasının işareti olabilir' ihtimali hâlâ gündemdedir" dedi.

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