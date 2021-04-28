Hürriyet yazarı: Pandemi sürecini vatandaş olarak kötü yönettik, kendi karantinamızı yapamadığımız için büyük bir sektörü çaresiz hale getirdik

Sipahi’nin yazısının ilgi bölümü şöyle:

Bir kez daha yazma ihtiyacı hissediyorum. Yeme içme sektörü o kadar sıkıntılı günler yaşıyor ki... Pandemi sonrası kim ayakta kalır bilemiyorum. Çünkü her sektör bir şekilde çalıştı. Kapasiteleri düşük de olsa, şartlara uygun şekilde bir yol kendilerine buldu. Ama restoranlar, lokantalar, kafeler, işletmeler ne yapabilirdi ki...

“Kapatın” dendi, kapattılar. “Açın” dediklerinde açtılar ama o da çok kısa sürdü. Kapanmalar açılmalarla bu iş olmayacak. Kalıcı çözümler gerekiyor. Açık yazıyorum. Sektör kredi ve kira desteği, vergi muafiyetleri istiyor. Krediler yapılandırılmaz, ertelenmezse büyük zincirler bile yola devam edemezler.

O yüzden devletin bu son kapanma döneminde desteklerini artıracağını umut ediyorum. Ve hepimize düşen görevler bulunuyor. Maalesef pandemi sürecini vatandaş olarak kötü yönettik. Kendi karantinamızı yapamadığımız için büyük bir sektörü çaresiz hale getirdik. Dilerim 17 günlük kapanma vaka sayılarını düşürür ve bu işletmeler de bir daha kapanmamak üzere açılırlar.

