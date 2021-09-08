Hürriyet yazarı Özkök'ten Diyanet İşleri Başkanı'na: Nasıl oluyor da bu kadar İslami bir dönemde camiye giden azalıyor, deizm yükseliyor?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "İnanç insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır" ifadelerini köşesinde yorumladı.

Özkök, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında Erbaş’ın "Türkiye’de de dinden uzaklaşma olduğunu, deizm ve agnostik inançların yayıldığını kabul ettiğini" bunun nedenini "dinin hayatın, adaletin, iş hayatının, sosyal hayatın içinden çıkarılması"na bağladığını hatırlattı.

Özkök şöyle devam etti:

"Bence bu teşhis çok tartışılır... Sayın başkan, bir kere önümüzde şöyle bir gerçek var.

Türkiye’de 18 yıldır İslami duyarlılık ve yaklaşımı yüksek bir siyasi parti iktidarda. Bu 18 yıl içinde Cumhuriyet tarihinde yapılmadığı kadar cami yapıldı, Kuran kursu ve imam hatip okulu açıldı.

Bizzat siz daha geçen hafta adalet yılı açılışını cübbenizle dua okuyarak yaptınız. Peki nasıl oluyor da bu kadar İslami bir dönemde camiye giden azalıyor, deizm yükseliyor...

Dinin gerilemesi sadece Türkiye’ye özgü bir eğilim değil. Daha geçen hafta Guardian gazetesi bütün dünyada dine bağlılığın gerilediği yolunda bir haber yaptı. New York Times gazetesi sosyologlarla da konuşup bu gelişmelerin nedenini sordu. Bir numaralı neden “inancın siyasallaşması”...

Camilerin, kiliselerin, Diyanet gibi bütün topluma ait kurumların siyasallaşması insanları dinden uzaklaştırıyor, dinlere olan bağlarını zayıflatıyor. Çare dinleri toplumun laik kuruluşlarının içine daha fazla sokmak değil, tam aksine onların içinden çekmek olabilir. Yani başkanın söylediğinin tam tersini yapmak..."

TIKLAYIN - Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti