Hürriyet yazarı Özkök, Livaneli-Baykal tartışmasına katıldı: CHP bugün kucaklayıcı bir parti olmaya çalışıyorsa, bunda Baykal'ın attığı adımın büyük etkisi vardır

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, eski CHP milletvekili olan sanatçı Zülfü Livaneli’nin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili, “Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktı” sözleri sonrası başlayan tartışmalara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Özkök, Livaneli'nin kendisine 1995'teki yazısını hatırlatarak, "Bu tartışmayı sen başlatmıştın, sen yazmalısın" diye mesaj attığını söyledi.

Özkök, Baykal'ın 1995'te söylediği, "İstanbul kongresinde bir şey gözünüzden kaçtı. Kongreyi kazanan arkadaşımız Ahmet Güryüz Ketenci, Sünni ve Türk kökenli. Onun başkanlığa seçilmesi, CHP’de etnik, yerel ve mezhebe dayalı politikanın aşılmakta olduğunu gösteriyor..." sözlerini hatırlattı.

Bu sözlerin CHP'de tartışma yarattığını hatırlatan Özkök, bir süre sonra kaleme aldığı yazısında da "...Sadece Baykal’a kötülük yaptığım duygusuna kapılmadım. Ama Türkiye’nin cesaretle tartışıp aşması gereken bir zihniyeti savunan insanlara karşı olan kişilere koz verdiğimi düşünerek üzüldüm. Baykal cesur bir kararla bu tartışmayı başlattı. Amacı Türk siyasetini sosyal demokrasinin feodal dönemine ait ayak bağlarından kurtarmaktı. Sosyal demokratların siyasetçileri değerlendirirken, ‘Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi’ diye bakmadan sadece ve sadece iyi sosyal demokrat bir siyasetçi mi, başarılı bir insan mı’ ona bakmalarını istedi." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Özkök, şöyle devam etti:

"Aradan 26 yıl geçti... Ne yazık ki bu girişim Türkiye’de henüz amacına tam erişemedi... Siyasetimizde bugün hâlâ etnik ve mezhepsel rüzgârlar, “hemşerilik” bağları etkisini sürdürüyor.

Ama CHP bugün, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mezhepsel, etnik, bölgesel, hemşerilik bağlarını aşıp toparlayıcı, kucaklayıcı ve modern bir sosyal demokrat parti haline gelmeye çalışıyorsa... Bunda Deniz Baykal’ın, 26 yıl önce, bir Sezen Aksu konseri sonrasında attığı bu adımın büyük etkisi vardır. Yani bu adım konusunda Deniz Baykal’ı eleştirmek değil alkışlamak gerekir.

Ve 26 yıl sonra yeniden açılan bu tartışmadan bize kalması gereken tek ders de şu olmalıdır: Bir ülkede, liyakatin yerini, mezhepsel, etnik, hemşerilik, akrabalık bağları alıyorsa... Hepimizin çocuklarına büyük haksızlık yapılıyor demektir... Yani artık bütün bunları aşmanın zamanı geldi..."

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