Hürriyet yazarı Özkök: Kendinizden yana sandığınız bir 'muhbir vatandaş' çok başka biri çıkabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "türbeye girerken ellerini arkadan bağladığı" gerekçesiyle ön inceleme başlatılmasıyla ilgili olarak, "'Muhbir vatandaşa' dikkat etmekte yarar var... Bazen kendinizden yana sandığınız bir 'muhbir vatandaş' çok başka biri çıkabilir" dedi.

Özkök, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne konuyla ilgilili ihbar geldiğini belirterek, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in “Bundan böyle imzasız ihbarlar dikkate alınmayacak” sözünü hatırlattı.

Ecevit'in haklı olduğunu söyleyen Özkök, şöyle devam etti:

"1960 darbesinden bu güne Türkiye tarihini izliyorum. Türkiye bu 'ihbarcılıktan' çok çekti... Bu furya 27 Mayıs darbesinden sonra başladı. Komşular komşuları ihbar etti... Sonra 12 Mart ara rejimi, 12 Eylül, 28 Şubat, Ergenekon davaları ve 15 Temmuz darbesinden sonra büyük bir ihbar furyası yaşandı. Ve bu mekanizma çok istismar edildi. Yüz binlerce insanın hayatı asılsız iftiralarla kaydırıldı. Neticede bu ihbar furyalarının faturası da hep iktidarlara çıktı.

Ecevit haklıydı. Çünkü özel kan davasını, şahsi menfaatini iftiraya çevirip bunu ihbar haline getirmenin de bir bedeli olmalı... Onun için de önce ihbar eden kişinin gerçek olup olmadığı araştırılmalı. İmzasız ihbarlar ve böyle elleri arkadan bağlama gibi ihbarlar da dikkate alınmamalı...

Halk bu gibi zorlamaları pek hoş karşılamıyor. İstanbul belediye seçimlerinde bir ilçe belediye başkanının İmamoğlu için ortaya attığı 'Yunan' suçlamasının nasıl karşılandığı ortada... Bir iletişim faciasıydı ve ters tepti... O yüzden 'muhbir vatandaşa' dikkat etmekte yarar var... Bazen kendinizden yana sandığınız bir 'muhbir vatandaş' çok başka biri çıkabilir."

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