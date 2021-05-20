Hürriyet yazarı Özkök: İsrail'in yaptığına kızıyorum, Netanyahu’ya küfürler ediyorum ama nedense kendimi Filistin taraftarı olarak da göremiyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail'in yaptığına kızdığını ancak kendisini Filistin taraftarı olarak görmediğini yazdı.

Özkök, yazısının "Pandemi bezgini bir yazarın bugünlerdeki ruh halleri" bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Gazze olayları: Beni çok üzüyor, içimi acıtıyor ama itiraf edeyim ilgilenemiyorum, seyredemiyorum, zaplıyorum...

İsrail vahşeti: İsrail’in yaptığına kızıyorum, öfkeleniyorum, içimden Netanyahu’ya küfürler ediyorum ama nedense kendimi Filistin taraftarı olarak da göremiyorum...

Fenerbahçe halleri: Çok ilgimi çekiyor, Emre Belözoğlu ne olacak, kalacak mı gidecek mi, çok merak ediyorum, fikrim var ama fikrimi söylemek istemiyorum...

Birinciliği Beşiktaş’a kaptırmamıza nedense üzülemiyorum, ama ikinciliği Galatasaray’a kaptırmış olmamıza nedense deliriyorum..."

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