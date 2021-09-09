Hürriyet yazarı Özkök: Artık elinde Glock silahla gezen bir Mehdi Polat Alemdarımız var; tam anlamıyla yerli ve milli bir Mehdi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın "Ben maalesef seçildim" dediği ses kaydına atıfta bulunarak, "Hepsini anladım da o 'maalesef'i anlamadım. Mehdiliği bir yük olarak mı görüyor acaba... Neticede millet olarak artık elinde Glock silahla gezen bir Mehdi Polat Alemdarımız var... Tam anlamıyla yerli ve milli bir Mehdi... Günün esprisine tam uygun" yorumunu yaptı.

Özkök, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Peki Polat Alemdar nasıl 'Mehdi' oldu? Din kitapları mehdiliği şöyle yazıyor: Allah tarafından yol gösterilmiş. Hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine nail olmuş... Yani böyle 'Maalesef bir Mehdi' olmuş...

Gelelim asıl meseleye... Bizim eli Glock’lu yerli ve milli Mehdimiz ne yapmak için gelmiş? Gelin bunu da Ulema’ya soralım... Mehdi’nin anlamı şöyle veriliyor: 'İslam’da ahir zamanda geleceğine ve İslam’ın dünya hâkimiyetini geçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişi...'

Anlayacağınız Polat Alemdar 'Maalesef' bizi ve İslam’ı kurtaracak... Hepsi tamam... İtirazımız yok. Tek mesele şu. Glock’lu Mehdimiz, Glock’uyla bizi kimden kurtaracak... Şu an için Afganistan’da, Suriye’de Müslüman Müslüman’ı kestiğine göre... Acaba o da Müslüman’ı Müslüman’dan kurtarmak göreviyle mi 'Maalesef' seçildi..."

TIKLAYIN - Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın, "Ben seçilmiş kişiyim" dediği ses kaydı ortaya çıktı

TIKLAYIN - "Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyor, 8 yaşındaki oğlunu da Kadiri tarikatının gelecekteki lideri"