Hürriyet yazarı Özbey: Can Yaman, 3 meslektaşına ait haberlerin alt sıralara düşmesi için 4 bin dolar ayırmış

Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yazan Savaş Özbey, libido açıklamasıyla gündem olan oyuncu Can Yaman’ın meslektaşları Seçkin Özdemir, Kaan Yıldırım ve Oğuzhan Koç ile ilgili haberlerin Google’da alt sıralara düşmesi için 4 bin dolar ayırdığını belirtti.

Özbey, Yaman’ın eski sevgilisi Demet Özdemir’e ilişkin “Yahu magazin kariyerin bu ikilemleri yaşatmak, beslemekle geçti: Acaba Can Yaman’la gerçekten sevgililer mi... Hiçbir zaman ne hayır ne de evet dedin; yarattığın merakın ekmeğini yedin. En sonunda Can açıkladı bilmem kaçıncı bölümden itibaren sevgili olduğunuzu. Bunu söyleyince de menajerinle “Röportajlarında beni anmasın” diye haber yolladın Can’a” düşüncelerini dile getirdi.

Özbey yazısında şunları kaydetti:

Diğer ismi geçen herkesle de olayın aynı: Ne var ne yok...

Google’dan sildirtmekle olmaz. “Hayali arkadaş” gibi, tuhaf bir imaj çiziyorsun. Ak mısın kara mı? Bir ortaya çık da anlayalım.

Instagram’da da deli gibi ardı adına yeni fotoğrafların düşüyor timeline’larımıza. Herhalde bu da operasyonun bir parçası. Google’dan görsellere girince, Can Yaman’lılar aşağı düşsün, yeniler çıksın diye...

Olmuyor; kimse yemiyor.

Sonuç: Demet Özdemir kaybetti.

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