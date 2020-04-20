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Koronavirüs

Hürriyet yazarı Noyan Doğan: Özel sağlık sigortasına 14 gün kuralı geldi

20 Nisan 2020 08:09

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen bu günlerde özel sağlık sigortası yapanların başvuru tarihinden 14 gün sonra sigortalarını kullanabildiğini yazdı. 

Doğan, "Normal şartlarda salgın döneminde sigorta yapılmıyor ama sigortacılar bu kuralı uygulamayacak. Bugün gidip özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirsiniz, ancak 14 gün beklemeniz gerekiyor. Şöyle ki, sigorta yaptırıyorsunuz, 14 gün bekliyorsunuz, 14’üncü günün sonunda virüse yakalanmazsanız sigortanız devreye giriyor. Yakalanırsanız, sigortanız devam etmiyor. Diyelim ki, 14’üncü gün değil de 15’inci gün Koronavirüs'e yakalandınız, sigorta şirketi tüm giderlerinizi karşılıyor." bilgisini paylaştı. 

Doğan, "Yine son günlerde sağlık çalışanlarından da çokça, ‘sağlık sigortası yaptırabilir miyiz?’ sorusu alıyorum. Sigortacılara bunu da sordum. Nasıl vatandaş 14 gün kuralı çerçevesinde sigorta yaptırabiliyorsa, sağlık çalışanları da yaptırabiliyor." ifadesini kullandı. 

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