Hürriyet yazarı: Marketler neden önlem almıyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle pek çok tedbir alınırken marketlerin hâlâ çok kalabalık olduğunu ve ürün bulmakta zorlanıldığını yazdı. Semercioğlu, "Marketler neden önlem almıyor?" diye sordu.

Semercioğlu bugünkü yazısında, "Cuma namazı için karar alındı, cemaatin bir araya gelmemesi istendi, kafeler, spor salonları, barlar, gece kulüpleri kapandı. Tüm bunların üzerine dün açıklanan yeni kararlar da var. Ülkede tüm bunlar olurken, vaka sayısı 100’lü rakamlara geçmiş, ölümleri konuşmaya başlamışken marketlerin hiçbir şey yokmuş gibi davranması çok ilginç" görüşünü savundu.

Semercioğlu, "Cihangir’de zincir bir marketten alışveriş yapıyorum genelde...

Özellikle akşam iş dönüşü saatlerinde durum felaket... İnsanlar üst üste... Marketin için kalabalık...

Kasalarda iç içe uzamış kuyruklar... Salı akşamı eve bir iki şey alacaktım, içerideki kalabalığı görünce girmekten vazgeçtim. Semtteki daha ufak olan bir başka markete gittim, daha az kalabalıktı ama orada da raflarda ürün kalmamıştı. Carrefour, Macro, Migros, Şok, A101 ya da BİM fark etmiyor virüs önlemi almak için illa talimat mı beklemek gerekiyor? Neden hiçbir market zinciri Avrupa’da her yerde uygulanmaya başlayan 1.5 metre kuralını kendiliğinden uygulamaya başlamaz mesela...

Kapının dışında 1.5 metre aralarla insanlar kuyruk olacak, tek tek dükkanın büyüklüğüne göre içeri girecekler. Kasalarda üst üste yığılmadan ücretlerini ödeyecekler. Çıkan insan kadar dışarıda bekleyenler içeri girecek. Bunu yapmak bu kadar mı zor? Bunu uygulamak için illa Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın ya da İçişleri Bakanlığı’nın talimatı mı gerekiyor. Şu an en tehlikeli ve virüsün en hızlı yayılacağı yerlerin başında marketler geliyor. Sorumluluk sahibi bir market zinciri arıyoruz.

Ya da hiç boş yere aramayalım tüm marketler için çok acil bir talimat yayınlansın, marketlerdeki bu tehlike göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.

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