Hürriyet yazarı: Korona sonrası bir de sağlık vizesi gelir mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, yeni tip Koronavirüs salgını atlatılıp her şey normale döndüğünde seyahatlerde ‘sağlık vizesi’nin de yer alabileceğini öne sürdü.

Baştürk yazısında, “Ülkeler birbirlerine sınırlarını açtığında iş insanları, gezginler, turistler eskisi gibi dünyanın her yerine rahatça girip çıkabilecek mi? Yoksa ülkelere girişte aldığımız vizenin üstüne bir de ekstra sağlık vizesi filan mı almamız gerekecek? ‘Sağlıklı’ olduğunu ispat edemeyen turist bundan böyle dünya üzerinde rahatça dolaşamayacak mı? Belki şu anki durumda bu sorular çok mühim ya da gerekli değil.” düşüncesini dile getirdi.

Baştürk, “Ama evde uzun kalınca insan düşünmeden edemiyor. Mesela, ‘Cehenneme Övgü’ ve ‘Cennetin Dibi’ kitaplarına bayıldığım Gündüz Vassaf, Kürşat Oğuz’a verdiği röportajda bu meseleye değinmiş.

Özetle şunu söylüyor Vassaf: “11 Eylül hayatlarımızı nasıl değiştirdiyse bu da benzer bir dönemin başlangıcı. Havalimanlarındaki güvenlik kontrolleri 11 Eylül’den sonra çok sıkı hale gelmiş, bu rutin hayatımızın bir parçası olmuştu. Hepimiz terörist, canlı bomba olabiliriz diye bunu yapmış, alışmıştık. Bu da başka bir 11 Eylül. Hepimiz salgın hastalık yayan terörist olabiliriz dönemi... Bu yüzden korona salgını sonrası yeni teknolojilerle vücudumuzun denetlenmesi, gündelik hayatımızın bir parçası olacak artık.” görüşünü savundu.

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