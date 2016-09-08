Hürriyet yazarı: Kore'den sonra ABD'nin kuyruğuna takılıp bir savaşa daha girecek gibiyiz

Hürriyet yazarı Mehmet Yılmaz, 92 kilometrelik sınırın IŞİD'den alınması ve YPG'nin Fırat Nehri'nin batısına geçip 'Kürt koridoru' oluşturmasını engellemek için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekâtıyla birlikte Türk ordusunun Suriye'ye girmesine dair olarak ''ABD, Türkiye’nin Kürt korkusunu kullandı ve ilk adımda Türk askerinin Suriye’ye girmesini sağladı'' iddiasında bulundu. Yılmaz, Cerablus operasyonunun ardından gündeme gelen ABD destekli Rakka operasyonu hakkında da ''Şimdi de yeni bir emir vermeye hazırlanıyor: Ordular, ilk hedefiniz Rakka’dır, ileri! Zaten askerlik de yan gelip yatma yeri değildir, arada bir savaştırmak gerekir diye de düşünüyor olmalı. Böylece Kore’den sonra ABD’nin kuyruğuna takılıp bir savaşa daha girecek gibi görünüyoruz. Ortadoğu bataklığına iyice gömülmek için!'' ifadelerini kullandı.

Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (8 Eylül 2016) nsühasında yayımlanan 'İlk hedefiniz Rakka'dır, ileri!' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den dönerken "Obama, Rakka konusunda beraber bir şeyler yapmak istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken uçakta değildim, onun için sadece gazetelere yansıyan “ortak metin”den yararlandım ve şunu söyleyebilirim ki Obama’nın bu “istekli” havası, Cumhurbaşkanı’nı da mutlu etmiş.

Obama’nın Rakka konusunda Türkiye ile birlikte yapmak istediği “bir şeyler” ne olabilir?

Çok fazla seçenek yok aslında bu sorunun yanıtını verebilmemiz için.

Bir tek şey ister: IŞİD’i en güçlü olduğu yerden, bir anlamda başkentinden söküp atmak ve mümkünse imha etmek.

Bunu yapmayı kuşkusuz ki deli gibi istiyordur ama ne yapsın ki askerlerini bir kez daha Irak ve Suriye çöllerine gönderip kırdırtmak da istemiyor.

Daha başkan seçilirken bu sözü vermişti, Irak’ı kendi kaderine terk ederek sözünü de tuttu ve şimdi yeniden oraya dönemiyor.

Uçakları havadan bomba vs atıyor, insansız hava araçları tespit edebildikleri IŞİD yöneticilerini öldürüyor, elinden gelenin hepsi bu.

Oysa şöyle güçlü kuvvetli bir orduyu karadan da sokabilse ne kadar da iyi olurdu onun için.

Suriye’de bu iş için PKK’nın Suriye kolunu kullandı ama onların tek başlarına IŞİD ile baş edebilmeleri mümkün değil.

Onun için Türkiye’nin Kürt korkusunu kullandı ve ilk adımda Türk askerinin Suriye’ye girmesini sağladı.

Şimdi de yeni bir emir vermeye hazırlanıyor: Ordular, ilk hedefiniz Rakka’dır, ileri!

Cumhurbaşkanı’nın da Obama ile yeniden el ele bir görüntü vermeye çok istekli olduğu açık.

Zaten askerlik de yan gelip yatma yeri değildir, arada bir savaştırmak gerekir diye de düşünüyor olmalı.

Böylece Kore’den sonra ABD’nin kuyruğuna takılıp bir savaşa daha girecek gibi görünüyoruz.

Ortadoğu bataklığına iyice gömülmek için!

Yazının tamamını okumak için yıklayınız