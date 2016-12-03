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Politika

Hürriyet yazarı: Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’yi bir 4 yıllık AKP iktidarından kurtarabilmesi, terörü bitirmesinden daha önemli!

"Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıp CHP'nin önünü açmalı"

03 Aralık 2016 14:07

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "4 yıl içinde bu Türkiye’yi terör belasından kurtaramazsam siyaseti bırakırım" sözlerine ilişkin olarak, "Benim kendisine tavsiyem, Türkiye’yi bir dört yıllık AKP iktidarından kurtarabilmesi, nasıl yapacağını söyleyemediği 'terörü bitirmesinden' daha önemli" dedi. "Bana öyle geliyor ki bunun yolu, siyaseti dört yıl sonra değil, şimdi bırakması, partisinin önünü açması" görüşünü savunan Yılmaz, "Kemal Bey, dört yıl beklemeyin. Türkiye’nin geleceğine bir şans verin" ifadesini kullandı. 

Yılmaz'ın Hürriyet'te "Aman hocam pergellere dikkat!" başlığıyla yayımlanan (3 Aralık 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

 

Dört yıl beklemeyin Kemal Bey

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “4 yıl içinde bu Türkiye’yi terör belasından kurtaramazsam siyaseti bırakırım” dedi.

Bunu nasıl yapacağını açıklamadı ama.

Galiba onun sorunu da bu: İnandırıcı olup oy alamıyor çünkü söylediklerini nasıl yapabileceğini açıklayıp anlatmıyor.

Zaten bu nedenle de bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kaybetti.

Benim kendisine tavsiyem, Türkiye’yi bir dört yıllık AKP iktidarından kurtarabilmesi, nasıl yapacağını söyleyemediği “terörü bitirmesinden” daha önemli.

Ve bana öyle geliyor ki bunun yolu, siyaseti dört yıl sonra değil, şimdi bırakması, partisinin önünü açması.

Yoksa gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibini şimdiden söyleyebilirim:

Adayların Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli olduğu bir seçimde, sonuç sizce ne olur?

Onun için Kemal Bey, dört yıl beklemeyin.

Türkiye’nin geleceğine bir şans verin.

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