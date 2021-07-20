Hürriyet yazarı Karabıyık: İşverenin gelir vergisindeki artıştan dolayı ödeyeceği yüksek AGİ'nin maliyetini devlet üstlenecek

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, işverenlere verilen asgari ücret desteğini el aldığı "çalışan ve işveren açısından asgari ücrette neler değişiyor?" adlı bir yazı kaleme aldı.

Karabıyık, 2021'in ilk 7 ayında asgari ücret hesaplamalarında bir değişiklik olmadığını ancak bundan sonraki aylarda kesilecek gelir vergisindeki artışı işverenlerin daha yüksek AGİ ödeyerek telafi edeceğini dile getirdi. İşverenlerin ödeyeceği yüksek AGİ oranını ise vergiden düşeceği için ortaya çıkan maliyeti devletin üstleneceğini söyleyen Karabıyık şöyle yazdı:

"Gelecek beş ay için çalışanın bordrosunda brüt ücret değişmeyecek olsa da, kesilecek gelir vergisinde (yüzde 15’den, yüzde 20’ye) artış yaşanacak. Ve bu artış normalde çalışanın net maaşını da düşürür. Ancak asgari ücretlinin yıl içi net ücretinde düşüş yaşamasının önüne geçmek için işverenler AGİ’yi daha yüksek ödeyerek, vergiden kaynaklı net maaştaki düşüşü telafi ediyorlar. İşverenler yüksek AGİ ödeyerek çalışanın net maaşındaki düşüşü engellerken diğer yandan devlete ödeyecekleri gelir vergisini de bu tutar kadar daha az ödüyorlar. Yani işverenlerin çalışanlarına ödeyecekleri yüksek AGİ’nin kendilerine bir yükü olmuyor, çalışana ödenen yüksek AGİ’nin maliyetini devlet üstlenmiş oluyor."

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