Hürriyet yazarı: Kar tatilinden dönenler yurtlarda karantinaya alınsın

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, kayak merkezlerinde sosyal mesafeye ve Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını belirterek, “Kar tatilinden dönenler yurtlarda karantinaya alınsın” önerisinde bulundu.

Ün yazısında, “Görüntüler Uludağ’dan, Kartalkaya’dan, Erzurum’dan... Sanki buralar kurtarılmış bölgeymiş gibi... Kar tatiline giden binlerce kişi, yasak masak dinlemeden gönüllerince eğleniyor. Müzik son ses, DJ kabinde. Ne içeride ne de dışarıda adım atacak yer var. Peki bu normal mi?” diye sordu.

Ün, “Ama’sı falan yok bu işin. Sonuna kadar yanlış. Pardon ama kış turizmi olmayan yerdeki işletmeciler ‘enayi’ mi? Onlar neden mekanlarını açıp içeriye yüzlerce insan doldurmuyor. Neden sokak partileri düzenlemiyor. Otellerdeki müzik yayını 22:00’den sonra bitmek zorunda. Peki Uludağ’da sona eriyor mu?Hayır. Sabaha kadar parti devam... Nasıl olsa kimse gelmez, nasılsa kimse görmez. Ama neyse ki o eğlenceyi cep telefonuyla görüntüleyip bir de üstüne sosyal medyaya koyacak kadar ‘şuursuzlar’ var da haberimiz oluyor. Üstelik daha sömestir başlangıcı. Daha ilk haftadan bunu yapanlar, önümüzdeki günlerde neler yapacaklar kim bilir." düşüncesini dile getirdi.

Ün, "Bu insanlar tatillerini bitirip aramıza karışacaklar. Tam başardık galiba bu işi, kısıtlamalar yavaş yavaş kalkacak derken bunlar yüzünden tekrar evlere kapanacağız belki. Keşke, buralara tatile gidenler, tatilleri bittiğinde ‘yurtlarda’ karantinaya alınsalar. Bu sorumsuzları evde karantinaya alsan, yasak dinlemez akşamına çıkar tekrar sokağa. O yüzden yurtlar bunlar için en güzel seçenek olacaktır." ifadesini kullandı.