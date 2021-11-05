Hürriyet yazarı Hande Fırat: Yolun sonunda 2023 seçimleri var, ne olursa olsun seçim ekonomisi uygulamadan, yarınlar düşünülerek tedbir alınmalı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyanın ekonomiyle boğuştuğunu, Türkiye’nin de gündemindeki en ağır sorunun ekonomi olduğunu söylerken, seçim ekonomisi uygulanmadan tedbir alınması gerektiğini savundu.

Fırat yazısında "Rakamlar ve ekonomik terimlerden oluşan bu tablonun vatandaşın cebine nasıl yansıdığı ve bundan sonra nasıl yansıyacağı önem taşıyor. Ekonomide bugünü kurtarmak yetmiyor hatta çoğu zaman yanlış oluyor. Atılacak adımlar ve alınacak tedbirler can acıtsa da asıl yarınları düşünmek, öncelemek gerekiyor. Yolun sonunda 2023 seçimleri var. Ne olursa olsun seçim ekonomisi uygulamadan, yarınlar düşünülerek tedbir alınmalı" ifadelerini kullandı.

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