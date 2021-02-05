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Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan Erdoğan'a yanıt: Protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir

"Boğaziçi eylemlerini Gezi’ye benzetmiyorum"

Boğaziçi Üniversitesi

05 Şubat 2021 09:00

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere 'terörist' diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Fırat, "Protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir" düşüncesini dile getirdi. 

Fırat yazısında, "Kanunlar çerçevesinde herkes gibi onların da protesto etme hakkı var. Onları kullanmak isteyen, aralarına sızmak için uğraşanlar olacaktır. Buna hem gençler, hem de devlet müsaade etmemeli. Ancak devlet bunu onların protesto hakkını engellemeden yapmalı. Aralarına sızanlar terörist ise hukuken gereği yapılır, onların dışında protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir. Siyasetçilerden 'Keşke Gezi’nin ilk üç gününde o gençlerle diyalog kurulsaydı' sözünü çok duydum... Boğaziçi eylemlerini Gezi’ye benzetmiyorum. Ancak yetkililerin gençleri dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Gençler de “Görüşelim” diyenlere, gitmemezlik etmesinler. Diyalog her şeyin başıdır." ifadesini kullandı. 

Boğaziçi ÜniversitesiProf. Dr. Melih BuluprotestoErdoğanterörist
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