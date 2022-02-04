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Ekonomi

Hürriyet yazarı Fırat: Vatandaş yüzde 48 değil, yüzde 100’lük hayat pahalılığı hissediyor; ekonomi yönetimi bir an önce enflasyon canavarı ile savaş başlatsın

Fırat, "Üretici enflasyonu tüketiciye yansırsa" başlıklı bir yazı kaleme aldı

Çizgi: Tan Oral

04 Şubat 2022 09:00

Hürriyet yazarı Hande Fırat, enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kaleme aldığı yazısında vatandaşın yüzde 48 değil yüzde 100 hayat pahalılığı hissettiğini söylerken, ekonomi yönetiminin bir an önce enflasyona savaş açması gerektiğini belirtti ve "AK Parti iktidarlarında alışık olduğumuz tek haneli seviyelere geri çeksin" dedi. 

Fırat, "Üretici enflasyonu tüketiciye yansırsa" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Vatandaşı hayat pahalılığı vurdu. Vatandaş yüzde 48 değil, yüzde 100’lük hayat pahalılığı hissediyor.

Tüm dünya benzer sorunları yaşıyor yaşamasına da bu avuntu olmuyor. Çalışana, emekliye yapılan zamlar eridi. Yüzde 98’lik üretici enflasyonu gelecek ay ya da aylarda tüketiciye yansırsa vatandaş daha da zorlanır.

Ekonomi yönetimi bir an önce enflasyon canavarı ile savaş başlatsın. AK Parti iktidarlarında alışık olduğumuz tek haneli seviyelere geri çeksin." 

TIKLAYIN - TÜİK'in açıkladığı enflasyon sokakta hissedilen enflasyonu yansıtıyor mu?

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