Hürriyet yazarı Fırat’tan polise hakaret eden AKP’li Yılmaz’a: Peki ama o üslup doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın üslubunu eleştirdi.

Fırat yazısında, "AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracının polis tarafından durdurulması tartışılıyor. Plaka kaydı olmasına rağmen durdurulduğu iddiası, videoya çekilmesi sorunlu. Polislerle ilgili soruşturma açıldı. Ancak sorun sadece bu mu? İlk anlardan itibaren Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın da üslubunda sorun yok mu? Daha farklı yaklaşsa, o çirkin ifadeleri kullanmak yerine arabadan inip kendisini tanıtsa ve ılımlı bir üslupla konuşsaydı, ne olurdu? Video sosyal medya gündemine oturmazdı, milletvekili de tepki görmezdi." ifadesini kullandı.

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