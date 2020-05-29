Hürriyet yazarı Fırat: MHP açısından ‘Cumhur İttifakı’ bozulursa seçim gündeme gelebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "MHP açısından ‘Cumhur İttifakı’ bozulursa seçim gündeme gelebilir" yorumunu yaptı.

erFırat, "Cumhur İttifakı’nın iki ana partisi de erken seçim olmayacağının altını çiziyor. Peki onlara göre seçim nasıl mümkün olur? Özellikle MHP açısından ‘Cumhur İttifakı’ bozulursa seçim gündeme gelebilir. Ancak böyle bir durum mümkün değil. Yine MHP açısından AK Parti’den çok sayıda milletvekilinin yeni kurulacak partilere geçmesi durumunda meclis aritmetiğinin yeni sistemde seçim isteyecek şekilde değişmesi durumunda gündeme gelebilir. Kısacası bu durumda parlamento aritmetiğinin tamamen değişmesi gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Hem MHP, hem AK Parti seçim için büyük bir ekonomik ve sosyal mutsuzluk, seçmenin iktidara desteğinin azalması, seçmenin bir başka partiye yönelik desteğinin artışı gibi temel parametrelerin olması gerektiğinin altını çiziyor. Bu parametrelerin hiçbirinin şu anda Türkiye’de bulunmadığına dikkat çekiyor. Listeye bilerek Cumhurbaşkanı’nın seçimleri yenileme yetkisini koymuyorum, çünkü iki parti açısından da bu şu an için beklenen bir adım ve gerçekçi değil. Kısacası ‘Cumhur İttifakı’na göre seçimi sürekli gündemde tutan muhalefet. Ancak ittifak, yeni partilerle birlikte muhalefetin birlik olup tuzak kurabileceğini düşünüyor. Milletvekili transferini önleme ihtiyacı tam da buradan çıkıyor." ifadesini kullandı.

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