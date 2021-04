Hürriyet yazarı Fırat: En azından alanda görev yapan gazetecilerin risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, gazetecilerin de risk grubuna alınarak aşılanması gerektiği çağrısında bulundu.

Fırat yazısında, "Hepimiz salgınla ilgili günlük vaka sayısını, Türkiye haritasını, risk oranını dikkatle takip ediyoruz. Aşılananların sayısı da her geçen gün artıyor. Yine de maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerektiği tüm uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Aşı olan siyasetçiler birçok kesime göre daha rahat davranıyor. Bunu özellikle il kongrelerinde gördük. Bu tür programlara gönüllü gidenlerin yanı sıra, işi nedeniyle gitmek zorunda olanlar da var. Gazeteciler gibi... Aşı olan siyaseti, gazeteciler her yerde takip ediyor. Gazeteciler sokaktan kongreye, hastaneye, siyasi parti merkezlerine kadar her yerde görev yapıyorlar. En azından alanda görev yapan arkadaşlarımızın risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?" ifadesini kullandı.