Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök: Bırakalım sanatçılar fikirlerini özgürce söylesinler

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın sinema sanatçısı Türkan Şoray için sarf ettiği, "Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi..." ifadelerinin ardından AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın kendisini aradığını belirterek, "O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş. Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.

“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”" diye yazdı.

Naci Bostancı'nın aynı cümleleri Twitter hesabından da paylaştığına vurgu yapan Özkök, "Zaman zaman, öteki mahallede de bazen Hülya Koçyiğit için benzer sözlerin söylendiğini görüyorum. Türkan Hanım için düşündüklerimin aynısını Hülya Koçyiğit için de söyleyeceğim... Bırakalım sanatçılar fikirlerini özgürce söylesinler...

Özetle Naci Bostancı’ya teşekkür ederim. Hem Türkan Hanım’ın gönlünü aldı, hem de siyasette güzel bir geleneği başlattı." ifadelerini kullandı.

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