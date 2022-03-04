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Politika

Hürriyet yazarı Ergin: Türkiye’yi Karadeniz’de ABD ile Rusya arasında zorlu bir sınama bekliyor

"Türkiye’nin Karadeniz'de ABD ile Rusya arasında sıkışması muhtemel"

04 Mart 2022 09:32

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni devreye soktuğu Karadeniz'e ilişkin olarak, "Türkiye’yi Karadeniz’de ABD ile Rusya arasında zorlu bir sınama bekliyor" dedi. 

Ergin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz, zaten uzunca bir zamandır NATO ile Rusya arasında bir rekabet ve potansiyel çatışma alanı olarak belirmişken, bu durumun Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte daha da sert bir görüntü kazanacağını söyleyebiliriz. Karadeniz, şimdiden önümüzdeki dönemin bir yüksek gerilim bölgesi olmaya adaydır.

Türkiye’nin burada ABD/NATO ile Rusya arasında sıkışması muhtemeldir. Dolayısıyla, nasıl bir tutum izleyeceği kritik önemdedir. Montrö, bu noktada Türkiye’nin dayanacağı temel bir güvence olacaktır."

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