Hürriyet yazarı Ergin: Savaşın sürdüğü senaryoda Rusya ile Akkuyu gibi yeni projelerin hayata geçirilmesi kolay olmayacak

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 'zorluklarla dolu olan Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası daha da sert bir türbülansın içine girdiğini' söyledi.

Ergin, yazısında Ukrayna savaşının zor sorusu: Türkiye, Rusya ile ilişkilerini nasıl dengeleyecek? başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Batı dünyası ile Rusya’nın arasının açıldığı, küresel ölçekte yeni bir cepheleşmenin yerleştiği bir dönemde, Türkiye’nin iki taraf arasında bir denge politikasını yerleştirmeye çalışırken, Rusya cephesinde atacağı adımlar her zamankinden daha yakın bir şekilde izlenecektir.

Bu noktada Erdoğan’ın geçen 29 Eylül tarihinde Soçi’ye ziyareti sırasında Putin’le görüşmesinde gündeme gelen ve işbirliğini daha da ileri götürecek projelerin akıbeti yeni dönemin merak uyandıran bir sorusudur. Erdoğan, yaptığı açıklamada “askeri işbirliğini derinleştirme” hedefinden, “S-400’lerin ileri boyutlara taşınmasından” söz etmiş, işbirliği için savaş uçakları, denizaltı yapımı gibi projeleri saymıştır. Erdoğan, Soçi’deki görüşmede halen inşaatı yürümekte olan Mersin Akkuyu’daki nükleer reaktöre ek iki yeni reaktör yapımı için de Putin’e öneride bulunmuştu.

Kabul edelim ki, Ukrayna üzerindeki sıcak savaşın sürdüğü ve çatışma ortamının ağırlaştığı bir senaryoda Rusya ile bu gibi yeni projelerin hayata geçirilmesi kolay olmayacaktır."