Hürriyet yazarı Ergin: O tarihte ne kadar yüksek bir riskin alındığı şimdi çok daha iyi anlaşılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin kaleme aldığı yazısında, normalleşmenin başladığı 1 Mart'ta vakaların günlük 9 bin civarında olduğunu hatırlatarak, "O tarihte ne kadar yüksek bir riskin alındığı şimdi çok daha iyi anlaşılıyor" dedi.

Ergin, 1 Mart’taki normalleşme kararının salgın dalgasının düştüğü değil, yükselişe geçtiği bir sırada alınmış olmasının dikkat çektiğini söyledi. Ergin, "Zaten sonraki haftalara bakıldığında, normalleşmenin etkisiyle vakaların düzenli bir şekilde arttığını izliyoruz. Bu tablo, her halükârda 1 Mart kararında acele bir şekilde hareket edilmiş olduğunu bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Ayrıca, bugünkü hedefler üzerinden geriye dönük baktığımızda kayda değer bir noktayı daha vurgulamalıyız. Bugün Türkiye’nin hedefi günlük vaka sayılarının '5 binin altına indirilmesi' olarak açıklanıyor. Oysa normalleşmeye günlük 9 binler eşiğinde geçilmiş olduğu hatırlandığında, o tarihte ne kadar yüksek bir riskin alındığı şimdi çok daha iyi anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

Ergin, "Üçüncü dalganın bütün kritik tarihlerine baktığımızda, özellikle 15 Mart ve 29 Mart tarihlerinin salgının seyrinin yukarı doğru bir ivme kazanması yönünde önemli bir sonuç doğurduğunu söylemek mümkündür. Buna karşılık, 29 Mart ve 13 Nisan tarihlerinde alınan kapanma önlemlerinin salgının baskılanması üzerinde kuvvetli bir etki icra ettiği ortadadır" ifadesini kullandı.

Ergin, "Son tahlilde gerek vakalar gerek insan kayıplarıyla ortaya çıkan çok yüksek bir bedel söz konusudur. Bu tabloya bakıldığında, en azından salgınla mücadelenin bundan sonraki aşamalarında daha erken bir zamanlamada önleyici bir mukabele stratejisinin izlenmesi, bu tecrübenin ışığında en doğru hareket tarzı olacaktır. Bütün yaşananların ardından özellikle yeniden normalleşmeye geçiş aşamasında adımların çok daha ihtiyatlı ve kontrollü bir şekilde atılması gereği izahtan varestedir" görüşünü dile getirdi.

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