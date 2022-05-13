Hürriyet yazarı Ergin: İçişleri Sözcüsü'nün Avrupa'ya geçen düzensiz göçmenlerin sayısını kesin olarak vermesi dikkat çekici

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü, Vali İsmail Çataklı'nın Tarafsız Bölge programında düzensiz göçmenlerle ilgili paylaştığı bilgileri köşesine taşıdı.

Ergin, Çataklı'nın açıklamalarından hareketle 2016'dan itibaren 1,4 milyon düzensiz göçmen yakalandığına ve bunların 644 bin 131 kişinin Avrupa'ya geçtiğine (A) dikkat çekti.

Ergin, "Çataklı’nın Avrupa’ya geçiş yapanların sayısını kesin bir rakam olarak vermesi dikkat çekicidir" dedi.

Ergin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık Sözcüsü, (B) '324 bin kişinin de sınır dışı edildiğini' anlatıyor. Daha sonra C) 'Yakaladıklarımızın 101 bini de, (toplam) 320 bin olan uluslararası koruma içinde' diye konuşuyor. Bir başka anlatımla, yakalanan düzensiz göçmenlerin 101 bini BM gözetiminde şartlı mülteci statüsüne geçmiş.

Çataklı, bunun ardından D) düzensiz göçmenlerden '10 bininin ikâmet izni için başvuruda bulunduğunu' ve E) '20 bin kişinin de biletini alıp gittiğini' belirtiyor. F) Son olarak '11 bin 795 kişinin de geri gönderme merkezlerinde bulunduğunu' anlatıyor.

Bu noktada altı grupta sıraladığımız bu rakamları topladığımızda, yuvarlak bir hesapla 1 milyon 110 bin gibi bir toplama ulaşıyoruz. Bu dağılım, 2016 sonrasında yakalanan düzensiz göçmenlere sonraki aşamada ne olduğu sorusuna yanıt olarak İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna verilen izahatı gösteriyor.

Buradaki rakam, İçişleri Bakanlığı’nın aynı süre zarfında yakalayıp kayda aldığı 1 milyon 212 bin kişinin 100 bin kadar altındadır. Bununla birlikte bu durumdaki kişilerin de en azından belli bir bölümünün geri dönüş işlemlerinin başlatıldığı tahmin edilebilir.

Ayrıca, Türk makamlarınca yakalanmış bu göçmenler dışında Türkiye’de hâlâ dolaşımda olan ancak sistemin radarlarına henüz takılmamış bir kaçak kitle de söz konusudur."

Ergin, "Yakalanmış olan kaçakların akıbetine bakılırken, özellikle Avrupa’ya geçişlerle ilgili rakamın önümüzdeki günlerde tartışma yaratması şaşırtıcı olmamalıdır" ifadesini kullandı.