Hürriyet yazarı Ergin: Bülent Turan’ın “10 bin dolar” konusunda “Kimin elinde belge varsa paylaşılmalıdır” demesi Soylu’ya doğrudan bir mesaj

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Neresinden bakılırsa bakılsın AK Parti’den gelen bu açıklama, bir “yanlış” ihtimalini dışlamadığı ve bu yanlış ortaya konduğu takdirde gereğini yapma taahhüdünü içerdiği için not edilmelidir. En azından ortaya çıkmış olan bir sorunun varlığını görmezden gelme çizgisinden ayrılan bir tutumdur. Öyle anlaşılıyor ki kamuoyunun geniş bir kesiminde eleştirel seslerin yükselmeye başlaması, AK Parti yönetimini tutumunu gözden geçirmeye yöneltiyor" dedi.

Ergin, "Ayrıca, geçmişte bu “mafya lideri” ile araya konması gereken mesafenin olması gerektiği gibi korunamadığına ilişkin birçok somut verinin bulunması, AK Parti açısından kaçınılmaz olarak bir özeleştiri ihtiyacını da doğuracaktır. Ve nihayet Bülent Turan’ın Sedat Peker’in bir siyasetçiye verdiği ileri sürülen “10 bin dolar” konusunda “Kimin elinde belge varsa paylaşılmalıdır” demesi de İçişleri Bakanı Soylu’ya doğrudan bir mesajdır ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yakın zamanda aynı yönde aldığı tutumu desteklemektedir" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Turan’ın bu konuda “Meclis’i yoran ithamlar” ifadesini kullanmasının da üzerinde durmalıyız. Burada da “yorma” fiilinin öznesi yine Soylu’dan başkası olmamalıdır. Gerçekten de kamuoyunu ve siyaseti iki haftadır yoğun bir şekilde meşgul eden bu tartışmanın patenti Habertürk’te 24 Mayıs’taki programda bu konuyu ortaya atan Soylu’ya aittir" ifadesini kullandı.

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