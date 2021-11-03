Hürriyet yazarı Ergin: Beyaz Saray açıklamasının son cümlesindeki mesaj

Hürriyet yazarları Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan gelen açıklamayı yorumladı.

ABD'den yapılan açıklamanın son cümlesinin "Biden aynı zamanda güçlü demokratik kurumların önemini, insan haklarına saygıyı ve barış ve refah için hukukun üstünlüğünü vurguladı" olduğunu hatırlatan Ergin, yazısına şöyle devam etti:

"Kuşkusuz, bir yönetimin herhangi bir konuya verdiği önemin derecesi, o meseleyi hangi düzeyde ele aldığı ve gündeme getirdiğiyle yakından ilişkilidir.

Bu açıdan bakıldığında, ABD’deki Demokrat yönetim, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularını Türkiye ile diyaloğunun önemli bir parçası olarak gördüğünü, kuvvetli bir şekilde ve bugüne dek kayda geçen en üst düzeydeki formatta gündeme getirmiş oluyor.

Başkan Biden, bu adımıyla aslında açıkladığı genel dış politika vizyonuyla da uyumlu hareket etmiş oluyor. Demokrat yönetim, aynı zamanda Türkiye karşısında bu başlıklarda daha eleştirel bir çizgiye geçmesi yolunda Kongre’den ve ABD’deki insan hakları kuruluşlarından gelen taleplere de bir şekilde karşılık vermiş oluyor.

Bakalım, bu mesaj Ankara’da ne gibi bir karşılık bulacak? "

TIKLAYIN - Erdoğan ve Biden görüştü; “S-400 endişeleri dile getirildi, insan haklarına saygı vurgulandı"