Hürriyet yazarı Ergin: ABD, Afganistan’ı bütün dünya açısından patlamaya hazır bir terör coğrafyası halinde bıraktı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Kabil Havalimanı'nda peş peşe patlamaların yaşanmasının ardından BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “Afganistan’da Barış, İstikrar ve Güvenliğe Tehdit Oluşturan Taliban ile Diğer Bağlantılı Kişiler ve Oluşumlar” başlıklı raporuna dair bilgiler paylaşırken, "BM raporlarına bakılırsa Afganistan’da dünyayı büyük bir terör dalgası bekliyor" dedi.

Raporda, IŞİD'in dünyanın başka bölgeleriyle birlikte Afganistan’da da “bölgesel yapılarını güçlendirdiği”nin vurgulandığını belirten Ergin, yazısında şunları kaydetti:

"Buradaki en büyük açmazlardan biri, ülkenin mutlak otoritesi konumuna geçmiş olan Taliban’ın El Kaide ile iç içe geçmiş organik bir ilişki yapısının bulunmasıdır. Taliban kısa dönemde taktik düşüncelerle El Kaide’yi baskılayabilse bile, bu kontrolün uzun dönemde devam edeceğinin bir güvencesi yoktur.

Ayrıca, Afganistan’da kendi başına hareket eden özerk DEAŞ hücrelerinin ne ölçüde kontrol edilebilecekleri sorusuna verilebilecek iyimser bir yanıt da bulunmuyor ne yazık ki. Afganistan’da önümüzdeki dönemde büyümesinden endişe edilen DEAŞ çok büyük riskler yaratıyor.

Şu gözlemle yazıyı noktalayalım. ABD, Afganistan’ı bütün dünya açısından patlamaya hazır bir terör coğrafyası halinde bırakıp, çekip gitmektedir."

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