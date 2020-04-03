Hürriyet yazarı Doğan: Koronavirüs özel sağlık sigortasından karşılanacak

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, özel sağlık sigortalarınında yeni tip Koronavirüs tedavi masraflarını karşılamaya başladığını duyurdu.

Doğan, "Salgın hastalık, yani pandemi, özel sağlık sigortası kapsamı dışındadır ve tüm tedavi giderleri devlet tarafından karşılanır. Baştan beri sigortacılar da bunu söylüyor. Nitekim 20 Mart tarihine kadar koronavirüs ile ilgili teşhis ve tedavi, devlet hastaneleri tarafından yürütülüyordu. Ne zaman ki, bu tarihte, özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi; işte o zaman özel sağlık sigortası gündeme geldi. Bu aşamada da sigortacılar, 'Covid-19 testi yapılana kadar tüm giderleri karşılarız, sonrasını ödemeyiz, çünkü salgın hastalık devletin kontrolünde, hem test hem de tedavi giderlerini devlet karşılıyor' dediler." ifadesini kullandı.

Doğan, "Ancak geçtiğimiz hafta, bir sigorta şirketinin, özel şartlar içine salgın hastalığı eklemediği ortaya çıktı. Atlanmış, unutulmuş. Bunu da şirketin bir müşterisi fark ediyor. Bunun üzerine sigorta şirketi müşterilerine, Koronavirüs tedavisinin kapsam içinde olduğunu duyurdu. Hal böyle olunca diğer şirketler de peşi sıra Covid-19 ile ilgili tüm test ve tedavi giderlerini karşılayacaklarını açıklamak durumunda kaldı" bilgisini paylaştı.

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