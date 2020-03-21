Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmalı

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 11 binden fazla insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerden birinin de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması gerektiğini söyledi.

Hafta sonu İstanbul dahil pek çok ilde havaların güzel olduğuna dikkati çeken Semercioğlu, "Nasıl önleriz bu salgını? Seyahat özgürlüğünü kısıtlayarak... OHAL ilan edilsin çağrılarına tepkiyle yaklaşıyor hükümet ama seyahat özgürlüğünü kısıtlamak OHAL değildir" dedi.

Semercioğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bundan sonra insanları nasıl evde tutacağız? Hafta sonu için piknik planları yapan, sahile inelim diyenler, parklara gidelim diyenler, buluşalım yemek yiyelim diye düşünen yüzbinlerce insan var. Nasıl evde tutacağız onları... Koşup oynamak isteyen çocukları... Kameralar bugün turlayacaktır İstanbul’u, akşam haberlerde izleriz, sahilleri, parkları dolduran binlerce insanı...

O zaman nasıl önleriz bu salgını? Seyahat özgürlüğünü kısıtlayarak... OHAL ilan edilsin çağrılarına tepkiyle yaklaşıyor hükümet ama seyahat özgürlüğünü kısıtlamak OHAL değildir... Virüsle boğuşan pek çok ülke bu kararı aldı, biz neden almayalım. Kötü bir şey değil ki bu...

Bakın Denizli belediyesi ne yaptı, tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlılar parklarda ve meydanlarda oturmaya, buluşmaya devam edince bankları söktü... Şimdi kimse oturamıyor meydanlarda, parklarda... Ne yazık ki tüm uyarılara rağmen dinlemeyen, normal hayatını sürdüren pek çok insan var... Madem güzellikle olmuyor, zorla evde tutmak en iyi çözüm olabilir. Ben olsam özellikle bu hafta sonu başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan ederdim...

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