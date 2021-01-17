Hürriyet yazarı Çekirge: Türkiye 2021’de çözüm yanlısı diplomasiye geçiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, "Gerilim dolu 2020’nin ardından, nihayet Doğu Akdeniz’de diplomasinin sakin sularına giriyoruz." görüşünü savundu. Çekirge, "Türkiye 2021’de çözüm yanlısı diplomasiye geçiyor" düşüncesini dile getirdi.

Çekirge yazısında, "İşte: Onca ağır sözlerden sonra Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta el yazısıyla yazdığı 'Değerli Tayyip...' vurgusu... Biliyorsunuz böyle resmi mektuplarda el yazısı olmaz. İsimle hitap edilmez. Macron’un el yazısı, bir yeni dönemin işaretidir..." yorumunu yaptı.

Çekirge, "İşte: Karşılıklı olarak büyükelçilikleri geri çektiğimiz Mısır. Sert açıklamalar. Keskin sözler. Ve iki ay önce başlayan “Bir adım sen, bir adım ben” anlamına gelecek yakınlaşmalar. Türkiye, Mısır’ın NATO’da askeri ataşe bulundurmasına engel oluyordu. Bir jest olarak bu engeli kaldırdı. Buna karşılık Mısır, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’nin Kıbrıs ve Batı Trakya ile ilgili önerilerine karşı koyduğu vetoyu (engellemeyi) kaldırdı. Böylece iki ülke arasında 'makul ilişki' zemini açılmış oldu. Ve daha bunun gibi çok sayıda gelişme. Yunanistan, İsrail, Ermenistan, Suriye gibi gerilim yüklü ilişkilerde tansiyonu düşürecek adımlar atılıyor. Bütün bunların özeti: Türkiye 2021’de çözüm yanlısı diplomasiye geçiyor...” ifadesini kullandı.