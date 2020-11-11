Hürriyet yazarı Bol: Demek ki bizim millî eğitimimiz, FETÖ’den önce de CIA’e bağlıymış

Eski AKP milletvekili ve Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "Bizim içeriden kendimize yaptığımız kötülüğü, dışarıdan hiçbir düşman yapmamış, yapamamıştır. Demek ki bizim milli eğitimimiz, FETÖ’den önce de CIA’e bağlıymış." görüşünü savundu.

Bol, "27 Aralık 1949 tarihinde Türkiye ile ABD hükümetleri arasında eğitim komisyonu kurulması hakkında anlaşma imzalanır. İsmet İnönü’nün imzaladığı bu anlaşmanın 5. Maddesi şu şekildedir: 'Komisyon, 4’ü TC, 4’ü ABD vatandaşı olmak üzere sekiz üyeden kurulu olacaktır. Bunlara ek olarak, Türkiye’deki ABD’nin diplomatik heyetinin başı (ABD büyükelçisi) komisyonun fahri başkanı olacaktır. Komisyonda oyların eşit olması durumunda kesin oyu misyon şefi (ABD Büyükelçisi) verecektir.' Görüldüğü üzere Türk milli(!) eğitim sistemi, ABD büyükelçisinin yönlendirmesine, daha açık ifadesiyle ‘gâvur’un keyfine terk edilmiştir. Eğitimle alakalı bir komisyon kuruyorsun ve bu komisyonda Türklerin sözü geçmeyecek ve üstelik buradan çıkacak kararlar ‘milli’ olacak öyle mi?" ifadesini kullandı.

Bol, "Bizim içeriden kendimize yaptığımız kötülüğü, dışarıdan hiçbir düşman yapmamış, yapamamıştır. Demek ki bizim milli eğitimimiz, FETÖ’den önce de CIA’e bağlıymış." düşüncesini dile getirdi.

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